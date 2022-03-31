В Совфеде описали предателя российской нации

Сенатор Климов назвал предателями российской нации тех, кто сознательно вредит государству

Предателями российской нации можно считать тех, кто наносит вред государству изнутри и делает это сознательно. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, сообщает News.ru.

Сенатор призвал не причислять иностранцев к предателям российской нации. По его словам, так можно сказать только о жителях России.

«Этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел. Это очень важный момент. То есть человек понимает и знает, что он наносит вред своей стране тем или иным способом», — описал предателя Климов.

Он уточнил, что наносить ущерб России могут люди, которые работают в образовании, культуре, спорте или бизнесе. Сенатор привел в пример преподавателей вузов, которые настраивают своих студентов на получение качественного образования для последующего трудоустройства за рубежом. Климов уверен, что такие люди хотят не созидать страну, а, наоборот, намерены ее разрушать. Они также хотят дестабилизировать ситуацию и расколоть общество.

«И наш президент назвал их национал-предателями неслучайно. Это не предатели какой-то партии или структуры правительственной, нет. Это предатели своей нации», — подытожил Климов.

Ранее Климов заявил, что комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета планирует озаботиться вопросами противодействия «пятой колонне». По его словам, комиссию будет интересовать «информационно-психологические атаки» и «подрывные акции».

О «пятой колонне» также высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Запад с ее помощью пытается расколоть российское общество и делает ставку «на национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, а живет там», объяснил глава государства.

