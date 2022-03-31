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ЛГБТ-сообществу Венгрии предрекли ад из-за премьера Орбана

Автор The Daily Beast Де Виссер предрекла ЛГБТ-сообществу Венгрии ад из-за премьера Орбана

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгрия может стать следующим адом для ЛГБТ-сообщества из-за жесткой политики премьер-министра Виктора Орбана. Об этом в своей статье на The Daily Beast пишет обозреватель Надетт Де Виссер.

Автор подчеркивает, что премьер на протяжении последних 12 лет подрывает в стране права людей нетрадиционной ориентации. По ее мнению, Орбан поддерживает идею о том, что ЛГБТ-сообщество является отклонением от нормы.

В частности, в 2021 году в Венгрии был принят закон, приравнивающий ЛГБТ-сообщество к педофилам. Обозреватель также упоминает новый закон, который вводит цензуру на информацию о людях нетрадиционной ориентации. Как поясняет автор, в стране запрещается публиковать любой контент о сексуальных меньшинствах для людей в возрасте до 18 лет. Из-за этого образовательные программы в школах и информационные каналы об ЛГБТ-сообществе теперь также находятся под запретом.

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Обозреватель отмечает, что жесткая политика Орбана против людей нетрадиционной ориентации может усилиться в связи с приближением парламентских выборов, запланированных на 3 апреля. Сообщается, что партия премьера Fidesz имеет высокие шансы на победу.

24 сентября 2021 года сообщалось, что Венгрия отказалась менять свою политику в отношении пропаганды ЛГБТ, несмотря на давление со стороны европейского сообщества. В частности, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто обвинил Европейскую комиссию в шантаже и призвал ЕС не навязывать Будапешту свою позицию.

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Варвара Кошечкина
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