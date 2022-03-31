Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО попросили Данию отправить несколько сотен военных в Прибалтику

НАТО попросил, чтобы Дания «вложилась» в оборону Прибалтики и направила туда 800 солдат

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В НАТО попросили, чтобы Дания «вложилась» в оборонный потенциал стран Прибалтики и оказала им военную помощь, направив туда батальон из нескольких сотен военных. Об этом сообщает канал TV2.

В результате 800 датских солдат действительно могут отправиться в Прибалтику. При этом группу могут усилить, увеличив численность военных до 1000. «Наше военное присутствие [странах Балтии] достаточно велико, но мы готовы послать туда еще больше военных», — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Премьер добавила, что для этого Североатлантический альянс должен направить Дании официальный запрос. Окончательное решение примут на этой неделе.

Кроме того, с начала марта Дания направила 220 военнослужащих вооруженных сил в Эстонию. Также в эстонский порт Палдиски были доставлены боевые машины пехоты Piranha V и другое снаряжение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия ввела ответные санкции против ЕС
Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном
Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках
Названа опасность масок от COVID-19
За убийство доцента ВГИК ради квартиры в Москве пенсионерка села на 10 лет
Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека
В России начали снижать цены на алкоголь
UFC нашел замену сопернику Олейника
Российские подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке
Украденная собака нашлась через десять лет на детской площадке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.