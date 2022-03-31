Названа опасность масок от COVID-19

The Daily Mail рассказало об опасности медицинских масок для планеты

Медицинские маски, которые на некоторое время стали предметом ежедневного обихода для многих людей, оказались опасными для планеты. Об этом рассказывает The Daily Mail.

По оценкам Американского химического общества, каждый месяц человечество расходует 129 миллиардов медицинских масок, которые производятся из таких видов пластика, как полипропилен и полиэтилен. Для разложения полипропилена требуется 30 лет, а полиэтилена — 500 лет. При этом многие люди даже после послабления антиковидных ограничений не отказываются от использования масок.

Министр окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит опубликовал в интернете пост и призвал прекратить использование масок от COVID-19, которые он назвал «в значительной степени бессмысленными и разрушающими природу». «Это катастрофично и непростительно. Мне искренне больно видеть убежденных защитников окружающей среды, оплакивающих ослабление ограничений. Хватит уже. Пожалуйста», — попросил министр.

По мнению ряда защитников природы, коронавирус отбросил человечество назад в стремлении сократить потребление пластика. С момента обнаружения коронавируса мировое потребление одноразовых пластмасс выросло на 300 процентов. Исследование, проведенное Портсмутским университетом, показало, что только на маски приходится шесть процентов от всего мусора в Великобритании.

Опрос жителей разных стран по всему миру показал, что многие люди стирали маски и складывали их в контейнеры для мусора или переработки. Однако три процента из них признались, что спускали их в унитаз, а еще 19 процентов — что выбрасывали их на улице.

В воды Мирового океана попало более 26 тысяч тонн масок. В 2021 году исследователи из Университета Суонси обнаружили, что одноразовые маски для лица выделяют в воду большое количество опасных химических веществ — свинец, сурьму и медь. Они могут попасть в организм рыбы, которую человек принимает в пищу. Многие животные в воде и на суше стали жертвами масок из-за того, что запутались в них и не смогли выбраться.