В Москве улучшат жизнь людей с ментальными особенностями

Вице-мэр Ракова рассказала о возможностях сопровождения людей с ментальными особенностями

В Москве откроется новое учебно-тренировочное общежитие для жителей города с ментальными особенностями. Оно будет направлено на адаптацию к самостоятельной жизни людей из психоневрологических интернатов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общежитие будет работать на базе Центра сопровождаемого проживания для людей с особенностями ментального развития «Гурьевский», который открылся на юго-востоке Москвы в 2021 году — это комплексное городское учреждение, включающее в себя два общежития и восемь квартир в жилых многоквартирных домах.

Центр сопровождаемого проживания отвечает современным трендам в сфере поддержки людей с ментальными особенностями здоровья. В тренировочном общежитии ранее адаптировались к жизни дети-сироты из детских учреждений. Первое такое общежитие при центре было открыто в прошлом году в Зябликово. Второе общежитие в Орехово-Борисово, уже для выпускников городских ПНИ, готовится к открытию. Перед выпуском в самостоятельную жизнь ребята проходят завершающий этап подготовки на восьми тренировочных квартирах центра, расположенных в многоквартирных жилых домах в районе Некрасовка. Там они живут с минимальным сопровождением, их лишь изредка навещают специалисты центра, чтобы посмотреть, комфортно ли им такое проживание Анастасия Ракова заммэра Москвы

Общежития имеют идентичную планировку и оснащенность. Это двухэтажные здания на 10 и 13 квартир, рассчитанных на шесть человек. В квартирах есть спальни на 2-3 человека, гостиная, два санузла и прихожая. Кроме того, в каждой квартире имеются все необходимые предметы быта и мебель: диваны, столы, тумбы, кресла, шкафы для одежды, телевизоры. Также в каждой квартире оборудованы современные кухни-столовые с необходимой посудой и бытовой техникой. Такие условия позволяют молодым людям, ранее проживавшим в психоневрологических интернатах, самостоятельно вести быт и учиться готовить пищу.

150 человек охватит Центр сопровождаемого проживания. Каждый из них будет обучаться по индивидуальной программе социальной реабилитации и адаптации, отметила Ракова

Больших актовых залов, спортзалов или рекреаций в общежитиях нет, там все как в обычных многоквартирных домах. Вместо этого в каждом общежитии есть один мультизал, где проживающие могут собираться в свободное от учебы и работы время, общаться и проводить общие мероприятия.

Наши студенты не только осваивают учебные программы по подготовке к самостоятельной жизни, но и становятся полноценными членами общества, социально-зрелыми и ответственными не только за себя, но и за тех, кто больше нуждается в помощи и поддержке. Для этого мы развиваем проект социального волонтерства. Студенты опекают пожилых людей одного из геронтологических центров, а также помогают многодетным и нуждающимся семьям Ирина Шпитальская директор Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский»

Студенты Центра могут проходить обучение до пяти лет, но каждый раз сроки определяются индивидуально. Бывшим жителям психоневрологических интернатов помогают также с получением образования и профессии, а сиротам — с прохождением жилищной комиссии. После выпуска студенты обоих общежитий смогут воспользоваться постинтернатным сопровождением.