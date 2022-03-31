Китай выразил протест из-за военных провокаций США

Правительство КНР выразило протест США из-за разведывательных операций в отношении Китая

Правительство КНР выразило протест США из-за разведывательных операций в отношении Китая и провокаций с участием военных кораблей и самолетов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь, передает ТАСС.

«На протяжении долгого времени самолеты и корабли ВС США ведут крупномасштабные частые разведывательные операции в отношении Китая, устраивают провокации, акции устрашения и оказания давления», — сказал военный.

В ноябре 2021 года КНР призвала США немедленно исправить свои ошибки и прекратить провокации в Тайваньском проливе. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя очередной проход ракетного эсминца типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69) через пролив, призвал Вашингтон перестать «играть с огнем каждый месяц» и сосредоточиться на поддержании мира и стабильности в регионе. Он обратил внимание, что под предлогом защиты судоходства Соединенные Штаты занимаются демонстрацией силы.