Депутат Госдумы от КПРФ Рашкин решил отказаться от охоты и заняться благотворительностью

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый по делу о незаконной охоте, заявил, что принял решение отказаться от охоты из-за пережитого стресса, а также сосредоточить внимание на благотворительности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, свое оружие он добровольно отдал на продажу в магазин, а также закрыл разрешение на его хранение.

«Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира буду. Если погулять походить по лесу — буду. Но ружье не возьму, ни душа, ни сердце к этому не лежит», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что Калининский суд Саратовской области принял решение изменить меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте. Подсудимого освободили под подписку о невыезде, сообщил адвокат парламентария Константин Лазарев.

В ночь на 29 октября депутат вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили ее в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, остановив машину депутата.

