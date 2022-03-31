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Росгвардия доставила 100 тонн гумпомощи жителям Харьковской области Украины

Росгвардия обеспечила доставку 100 тонн гумпомощи жителям Харьковской области Украины

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Военнослужащие Росгвардии обеспечили безопасность во время доставки гуманитарной помощи на грузовиках МЧС России со 100 тоннами груза для жителей Харьковской области Украины. Об этом в четверг, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Более восьми тысяч жителей населенных пунктов на севере области получили продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости.

«Люди долго ждали этого события. Мы с радостью принимаем эту помощь и очень благодарны, что нас не оставляют. Гуманитарная помощь будет распределена между нуждающимися жителями близлежащих населенных пунктов. Благодарим за доброту и помощь всех, кто в этом участвует», — цитирует пресс-служба Росгвардии настоятеля храма Александра Невского, протоиерея Павла Протопопова из села Гоптовка Дергачевского района Харьковской области.

Во многих населенных пунктах нет электричества, поэтому из гуманитарной помощи исключены продуты с коротким сроком хранения. В основном это консервированные продукты, в том числе мясные и рыбные консервы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию Украины. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.

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Любовь Ширижик
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