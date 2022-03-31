Росгвардия доставила 100 тонн гумпомощи жителям Харьковской области Украины

Росгвардия обеспечила доставку 100 тонн гумпомощи жителям Харьковской области Украины

Военнослужащие Росгвардии обеспечили безопасность во время доставки гуманитарной помощи на грузовиках МЧС России со 100 тоннами груза для жителей Харьковской области Украины. Об этом в четверг, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Более восьми тысяч жителей населенных пунктов на севере области получили продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости.

«Люди долго ждали этого события. Мы с радостью принимаем эту помощь и очень благодарны, что нас не оставляют. Гуманитарная помощь будет распределена между нуждающимися жителями близлежащих населенных пунктов. Благодарим за доброту и помощь всех, кто в этом участвует», — цитирует пресс-служба Росгвардии настоятеля храма Александра Невского, протоиерея Павла Протопопова из села Гоптовка Дергачевского района Харьковской области.

Во многих населенных пунктах нет электричества, поэтому из гуманитарной помощи исключены продуты с коротким сроком хранения. В основном это консервированные продукты, в том числе мясные и рыбные консервы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию Украины. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России.