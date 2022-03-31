Российского учителя физкультуры отправили в колонию за домогательства

В Ростове-на-Дону учитель физкультуры получил 13 лет за домогательства к школьницам

В Ростове-на-Дону за педофилию к 13 годам колонии строгого режима был приговорен 50-летний учитель физкультуры. Об этом в четверг, 31 марта, сообщает издание «МК».

По данным издания, одна из учениц заявила о домогательствах учителя еще в 2018 году. Она рассказала, что педагог приставал к ней с первого урока физкультуры. Позже с похожими обвинениями в правоохранительные органы, после жалоб дочери обратились и родители другой школьницы. Дело три раза прекращали из-за отсутствия состава преступления. Однако прокуратура снова возвращала его на расследование.

Издание отмечает, что приговор был вынесен после второго рассмотрения этого дела. Первый раз обвинительный приговор Ворошиловского районного суда был отменен Ростовский областным судом. Примечательно, что коллеги и многие школьники уверены, что одна из девочек могла специально оговорить учителя, поскольку ей не нравилось заниматься его предметом.

Защита школьниц настаивала на том, что обвинения строятся исключительно на показаниях девочек и их матерей.