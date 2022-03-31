Русский язык попал в пятерку ведущих языков мира

Русский попал в пятерку ведущих языков в мире по роли в бытовой и научной коммуникации

Русский язык попал в пятерку ведущих языков в мире по роли в бытовой и научной коммуникации, свидетельствуют исследования Института имени Пушкина «Индекс положения русского языка в мире» за 2021 год, которые есть в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, выше русского в списке оказались английский, испанский, китайский и французский. При этом он обошел немецкий, японский, хинди, бенгали и урду.

Также указывается, что параметрами составления рейтинга стали численность говорящих на языке и численность пользователей интернета, количество интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также количество СМИ на языке.

В основном по большинству параметров русский занял срединные позиции — от четырех до семи, но по количеству ресурсов на языке уже не первый год сохраняет вторую строчку.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их планируют обновить впервые с 1956 года. В ведомстве объяснили, что за прошедшие десятилетия в языке появились слова, речевые обороты, конструкции и нормы правописания, которые до сих пор не регламентированы.