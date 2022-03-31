Россиян предупредили об опасных последствиях гиповитаминоза

Диетолог Соломатина назвала проблемы со зрением и анемию следствием гиповитаминоза

Недостаток витаминов и других полезных веществ может вести к таким серьезным последствиям. Среди них нарушение сумеречного зрения, анемия, хроническая усталость, проблемы с сердечно-сосудистой системой, ослабление иммунитета и прочее, заявила в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина.

Многие россияне в весенний сезон испытывают такие неприятные симптомы, как слабость, тревожность, нервозность. По словам Соломатиной, нередко причиной этого может быть нехватка витамина D или других необходимых компонентов.

«За зимний сезон организм очень устает от нехватки солнца, вирусных заболеваний. Во многом неприятные симптомы, которые мы испытываем, связаны с нехваткой витаминов. Например, недостаток витамина D сказывается не только на состоянии зубов, волос, но также связан с вирусными заболеваниями. Было установлено, что люди, попадавшие в реанимацию с коронавирусом, страдали как раз от нехватки этого витамина. В данном случае уровень либо изначально был низким, либо во время болезни организм потреблял большие объемы для выработки антител», — рассказала диетолог.

Частые болезни, особенно вирусные, также, как объяснила Соломатина, могут быть ассоциированы с недостатком витамина А и картиноидов, его предшественников.

«Мы знаем, что чаще всего вирусы проникают в организм через слизистые, и именно витамин А отвечает за их обновление. В большом количестве этот витамин содержится в печени трески, яичном желтке, сметане. Картиноиды — в моркови, вообще во всех желто-оранжевых ягодах, овощах», — сказала диетолог.

Нехватка этих компонентов может приводить к затуманенному зрению, особенно сумеречному, что крайне опасно, особенно для тех, кто проводит много времени за рулем. Кроме того, нарушается обновление слизистой, что облегчает путь проникновения в организм вирусам Елена Соломатина диетолог

Также из-за нехватки витамина А могут наблюдаться сухость кожи, сухость глаз, особенно у тех, кто много работает за компьютером.

Нередко, особенно у вегетарианцев, наблюдается и дефицит железа. Проблема здесь, по словам Соломатиной, в том, что этот компонент хорошо усваивается только из продуктов, содержащих кровь.

«Мы знаем, что железо есть в яблоках, гречке, гранатах, но оно другой валентности и не всеми людьми хорошо усваивается. Есть данные, что у потомственных вегетарианцев компенсаторно увеличивается способность к усвоению такого вида железа, но это происходит не сразу. В итоге мы получаем скрытую латентную анемию и нехватку кислорода. Другой компонент, которого часто не хватает, — йод. Последствие здесь — недостаток выработки необходимых гормонов щитовидкой и, как результат, постоянная усталость», — подчеркнула Соломатина.

Нехватка коэнзима Q10, содержащегося в сердце и печени, по словам диетолога, может приводить к ослаблению сердечной мышцы. Янтарной кислоты — к отсутствию энергии. Диетолог заключила, что единственный способ сохранить здоровье — придерживаться сбалансированного разнообразного питания, богатого овощами, фруктами, а также содержащего красное мясо и жирную рыбу.