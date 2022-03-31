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Определена минимальная стоимость квартиры в Санкт-Петербурге

Самая дешевая квартира на вторичном рынке в Петербурге продается за 3,8 миллиона рублей

Фото: Globallookpress.com

В марте 2022 года на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге выставлено на продажу около 20,3 тысячи квартир. Самый широкий выбор — в сегменте «двушек» — более 5,6 тысячи лотов, следует из материалов агентства недвижимости «Дарко», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, в Петербурге самая дешевая квартира на «вторичке» продается за 3,8 миллиона рублей — это полноценная «однушка» в жилом комплексе 2021 года постройки. Площадь квартиры — 31 квадратный метр. Объект расположен в Шушарах.

Специалисты также определили минимальную стоимость двухкомнатной квартиры в городе — 3,95 миллиона рублей. В такую сумму оценили 39-метровый лот, расположенный в Красносельском районе города. Эта небольшая квартира находится на втором этаже трехэтажного дома.

Самая доступная «трешка» продается в Колпине. Там за 4,8 миллиона рублей можно приобрести объект общей площадью 42 квадратных метра. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки.

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Нина Ташевская
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