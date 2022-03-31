Определена минимальная стоимость квартиры в Санкт-Петербурге

Самая дешевая квартира на вторичном рынке в Петербурге продается за 3,8 миллиона рублей

В марте 2022 года на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге выставлено на продажу около 20,3 тысячи квартир. Самый широкий выбор — в сегменте «двушек» — более 5,6 тысячи лотов, следует из материалов агентства недвижимости «Дарко», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, в Петербурге самая дешевая квартира на «вторичке» продается за 3,8 миллиона рублей — это полноценная «однушка» в жилом комплексе 2021 года постройки. Площадь квартиры — 31 квадратный метр. Объект расположен в Шушарах.

Специалисты также определили минимальную стоимость двухкомнатной квартиры в городе — 3,95 миллиона рублей. В такую сумму оценили 39-метровый лот, расположенный в Красносельском районе города. Эта небольшая квартира находится на втором этаже трехэтажного дома.

Самая доступная «трешка» продается в Колпине. Там за 4,8 миллиона рублей можно приобрести объект общей площадью 42 квадратных метра. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки.

Ранее стало известно, что средний срок экспозиции объявлений о продаже готовых квартир в российских городах с населением от 500 тысяч человек составляет 103 дня. Быстрее всего вторичное жилье продается в Новосибирске — за 56 дней.