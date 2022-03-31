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Сотрудников МЧС оштрафовали за злоупотребления на 1,7 миллиарда рублей

Суд назначил штрафы экс-главам департаментов МЧС за нецелевое использование 1,7 млрд руб.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывших директоров департаментов МЧС России, обвиняемых в нецелевом использовании 1,7 миллиарда рублей при закупке самолетов-амфибий Бе-200. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые Раис Ахмадеев и Александр Томашов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Им назначено наказание в виде штрафа в 250 и 200 тысяч рублей соответственно.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить фигурантов дела к трем годам условно каждого. Подсудимые не признали своей вины, заявляя, что средства были потрачены целевым образом в соответствии с коллегиальными решениями МЧС. уточняет ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено после проверки Генпрокуратуры. На закупку самолетов Бе-200 было выделено 1,74 миллиарда рублей, но вместо них эти средства ушли на приобретение автомобилей и вертолетов Ми-8. МЧС использует самолет-амфибию Бе-200 для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

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Любовь Ширижик
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