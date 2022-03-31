В Тамбове появилась 18-тысячная «Пятерочка»

«Пятерочка» открыла юбилейный магазин с ассортиментом в более семи тысяч наименований

Торговая сеть «Пятерочка» открыла 18-тысячный магазин, который расположился в Тамбове по адресу улица Мичуринская, дом 149Б. Об этом говорится в сообщении торговой сети.

В широком ассортименте новой торговой площадки представлена и продукция местных производителей под брендами «Огонек», «Станичные байки», «Бон-Дари», «Жупиков», «Слово мясника» и другие. Доля локальных поставщиков в обороте торговой сети в регионе в среднем составляет порядка 15,9 процента. Однако есть категории, где этот показатель дотягивает и до 70 процентов. Речь идет, например, о хлебе и хлебобулочной продукции.

В текущей ситуации «Пятерочка» продолжает развитие, ориентируясь на спрос и покупательские возможности. Сейчас усилен фокус на качество, доступность и низкие цены.

«Мы оперативно адаптируем бизнес к меняющимся рыночным условиям. Так, мы пересмотрели наше ценностное предложение с акцентом на тех покупателей, для которых главным ориентиром при покупках является цена. Со своей стороны, мы сейчас делаем все возможное, чтобы сдержать свои обещания, и цены на полке оставались доступными и выгодными для наших гостей», — отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

Кроме того, ритейлер создает дополнительные рабочие места. Всего в регионе в магазинах сети трудоустроено 2030 сотрудников, 22 из которых работают в новом юбилейном магазине. Есть и общефедеральная инициатива по трудоустройству и поддержке тех, кто оказался в затруднительной ситуации.

По словам Курбатова, ритейлер, как и в первые месяцы пандемии COVID 19, готов поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы. На уровне Х5 Group уже проработана и внедряется инструкция по упрощенному приему на работу беженцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах «Пятерочка», расположенных в городах временного проживания.

Что касается нового магазина, то в его ассортименте особый акцент сделан на свежей продукции, овощах и фруктах, многие из которых закупаются напрямую у местных производителей, что позволяет держать доступные цены. При этом торговая наценка на ряд ключевых социально значимых товаров (молочную продукцию, хлеб, сахар и овощи: капусту, картофель, свеклу, морковь и лук) ограничена и не превышает пяти процентов.

Кроме того, «Пятерочка» полностью удовлетворяет основные потребности гостей в готовой еде: в ассортименте магазина представлены завтраки, обеды, ужины, закуски к столу, свежие напитки и заготовки из теста для домашнего приготовления. Это помогает отвечать на запрос быстрой покупки и перекуса по доступным ценам.

«Пятерочка» в Тамбовской области появилась в 2010 году. На сегодняшний момент в регионе работают 189 магазинов сети, при этом более трети из них — в новой концепции.