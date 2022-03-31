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Американский генерал рассказал о надлежащем уровне присутствия войск в Европе

В США заявили, что не вернутся к уровню военного присутствия Европе, как в холодную войну

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Вашингтон не вернется к тем уровням военного присутствия в Европе, которые были во времена холодной войны. Об этом заявил начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Если вы посмотрите на уровни, которые были во времена холодной войны, то [увидите, что] у нас было 350 тыс. военнослужащих в Европе. Я, безусловно, не считаю, что это уровень войск, к которому мы бы пошли», — сказал он на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

По словам генерала, американские власти должны решить, что именно считать надлежащим уровнем войск, в том числе союзников по НАТО, чтобы Европа оставалась стабильным и процветающим регионом, «влияющим на остальные части земного шара».

24 марта лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие в Восточной Европе и создать четыре новые боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Сообщалось, что Североатлантический альянс уже разместил 40 тысяч военнослужащих на восточном фланге.

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Алина Гончарова
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