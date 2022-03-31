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Убийство населения Африки назвали эффектом антироссийских санкций Запада

Экс-посол Бенина в РФ заявил об угрозе продовольственного кризиса в Африке из-за санкций
Анисет Габриэль Кочофа

Анисет Габриэль Кочофа. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России и странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа рассказал об угрозе продовольственного кризиса в Африке, который может наступить из-за введенных Западом санкций против РФ. Об этом он заявил во время выступления на площадке клуба «Валдай», где прошла дискуссия «Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?».

«Проблема производственной безопасности не решается: мы используем одни и те же инструменты. Санкции могут убить население Африки, так как оно напрямую зависит от поставок из России», — подчеркнул экс-посол, рассказывая об эффекте антироссийских мер для стран континента.

По его мнению, сейчас Россия и Африка нуждаются в кооперации, поскольку именно она позволит обеспечить продовольственную безопасность. «Африканцы всегда поддержат Россию», — подчеркнул дипломат.

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Виктория Кондратьева
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