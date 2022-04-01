Москвичам рассказали о новом стандарте капремонта поликлиник

Заммэра Ракова рассказала о ходе капремонта московских поликлиник

В столице по «новому московскому стандарту» капитально отремонтировали уже 38 зданий поликлиник общей площадью 120 тысяч квадратных метров. Теперь в них работает современная техника, организована удобная навигация и оборудованы зоны отдыха, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мэр Москвы открыл еще две поликлиники после капитального ремонта. Таким образом, мы уже обновили по новому московскому стандарту 38 зданий — 19 детских, 18 взрослых и одну детско-взрослую поликлинику — это почти 120 тысяч квадратных метров площадей. Медпомощь в комфортных, современных, оснащенных передовым оборудованием медучреждениях уже получают почти 900 тысяч москвичей. Врачи обновленных поликлиник уже провели для москвичей более 3,5 миллиона приемов. Мы продолжаем нашу масштабную программу модернизации амбулаторного фонда столицы: сейчас капремонт идет в 56 поликлиниках. Всего в 2022 году на ремонт уйдут более 100 зданий Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

В 38 обновленных поликлиниках врачи уже провели более 3,5 миллиона приемов пациентов, медицинскую помощь в них получаю почти 900 тысяч москвичей. Сейчас в рамках программы реконструкции обновляются 56 столичных поликлиник, всего в 2022 году на капремонт уйдут более 100 зданий.

100 поликлиник уйдут на капремонт по «новому московскому стандарту»

В рамках программы модернизации объектов первичного звена здравоохранения по новому московскому стандарту применяются общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей-специалистов. Во всех филиалах поликлиник работают врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей — терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. Кроме того, в каждом головном подразделении пациентов дополнительно принимают врачи пяти узких специальностей — аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист.

Поликлиники оснащают современной медтехникой — это маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях — аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

Кроме того, одним из ключевых принципов нового стандарта становится удобная навигация, а на каждом этаже поликлиники создают зоны комфортного ожидания. В детских поликлиниках оборудованы игровые зоны.

Власти отмечают, что пациентов тех поликлиник, где продолжается ремонт, принимают в других зданиях. Москвичам необходимо обратить внимание на адрес поликлиники, который указан при записи. Также информацию можно уточнить на сайте mos.ru, сайтах медицинских организаций и по телефону справочной службы +7 (495) 531-69-98 по будням с 08:00 до 20:00 и в выходные дни с 08:00 до 16:00.