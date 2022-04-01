В России захотели запретить продавать часть жилья чужим людям

В президентском совете собрались запретить продажи долей жилья не близким родственникам

В России собрались запретить продажу долей в квартирах посемейного проживания не близким родственникам. Соответствующий законопроект рассмотрел Совет при президенте России по кодификации законодательства, пишет «Коммерсантъ».

Проект поправок разработали в Мосгордуме — авторы предложили внести в статью Гражданского кодекса (ГК) о преимущественном праве покупки оговорку, которая запретит продажу чужим людям невыделенной части общего объекта недвижимости. Кроме того, депутаты захотели дополнить статью ГК об особенностях продажи жилых помещений нормой, считающей ничтожным договор о сделках по подобной доле имущества с третьими лицами — теми, кто не является родителями, детьми, братьями или сестрами, дедушками, бабушками или внуками.

Создатели законопроекта рассчитывают таким образом бороться с захватом квартир посторонними людьми и криминализацией рынка недвижимости. В пояснительной записке к документу отметили, что частыми являются случаи, когда владеющие частью квартир посторонние люди создают невыносимые условия проживания, угрожают расправой, портят имущество и пытаются заполучить жилье, склоняя других собственников имущества к крайне невыгодным сделкам.

В Мосгордуме считают, что новые правила устранят пробел в законодательстве. Однако в президентском совете инициативу не поддержали. Опрошенные «Коммерсантом» юристы также не сошлись во мнении по поводу предложенных поправок.

Партнер J&S Legal Counsels and Trustees Константин Ерохин предположил, что законопроект сократит объем злоупотреблений недвижимостью — текущие правила позволяют владельцу даже пяти процентов имущества пользоваться любыми помещениями. Однако партнеру юридической фирмы Bolshakov & Partners Екатерине Котовой инициатива показалась очень спорной, так как она ограничивает возможность монетизировать долю в праве общей собственности на имущество.

Не поддерживает поправки и адвокат ProLegals Артем Сухов — эксперт назвал меру излишне жесткой и несбалансированной реакцией на проблему. «Вероятно, лучшим решением было бы установление единой судебной практики по таким делам, в том числе по вопросу реализации преимущественного права покупки», — предложил специалист.