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Названа цена самой дешевой квартиры в России

Риелторы «МИЭЛЬ» оценили самую недорогую квартиру России в 740 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Самая недорогая квартира на вторичном рынке жилья в России стоит 740 тысяч рублей. Это 19-метровая «однушка» в Свердловской области, Нижнем Тагиле, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру». В квартире сделан косметический ремонт, она продается с мебелью и техникой.

В этом же городе двухкомнатную квартиру можно приобрести за 1 миллион рублей. Общая площадь лота — 46,6 квадратного метра. Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дома сталинской постройки. Она требует небольшого косметического ремонта, выяснили риелторы.

В Орловской области, в поселке под названием Морозовский, предлагается самая дешевая российская «двушка» — она оценена в 750 тысяч рублей. Общая площадь объекта — 49,6 «квадрата». Квартира расположена на втором этаже двухэтажного панельного дома. В городе Орел самая недорогая однокомнатная квартира продается за 1,1 миллиона рублей. Общая площадь — 17 метров.

За ту же сумму (1,1 миллиона рублей) можно приобрести однокомнатную квартиру в Сахалинской области, в селе Соловьевка. Общая площадь — 30 квадратных метров. Квартира расположена на третьем этаже четырехэтажного блочного дома, ей нужен ремонт.

В Крыму, по данным «МИЭЛЬ», с минимальным бюджетом в 1,19 миллиона рублей можно приобрести апартаменты в селе Межводное в 550 метрах от моря. Общая площадь лота — 15,8 квадратного метра. Квартира расположена на втором этаже малоэтажного комплекса. Возможно заключение договора с управляющей компанией для сдачи апартаментов в сезон.

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В Алтайском крае наиболее бюджетная однокомнатная квартира продается за 1,2 миллиона рублей в городе Новоалтайске. Общая площадь объекта — 30,5 квадратного метра. Квартира расположена на втором этаже двухэтажного деревянного дома.

Ранее стало известно, что средний срок экспозиции объявлений о продаже готовых квартир в российских городах с населением от 500 тысяч человек составляет 103 дня. Быстрее всего вторичное жилье продается в Новосибирске — за 56 дней.

Нина Ташевская
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