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В Пентагоне пообещали уничтожить химическое оружие к сентябрю 2023 года

В Пентагоне пообещали, что США уничтожат запасы химического оружия к сентябрю 2023 года

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В Пентагоне пообещали, что США уничтожат все запасы своего химического оружия к сентябрю 2023 года. Об этом заявила помощник министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты Дебора Розенблум, ее цитирует ТАСС.

«Я с гордостью сообщаю, что мы уничтожили 98 процентов химических агентов из арсенала химического оружия Соединенных Штатов. Мы находимся на пути к завершению уничтожения всего унаследованного запаса химического оружия Соединенных Штатов к запланированным срокам — сентябрю 2023 года», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в стратегии национальной обороны США на 2022 год говорится об острой угрозе России для США. Заместитель министра обороны США Майкл Маккорд пояснил, что Пентагон дал Москве такое определение в связи с российской спецоперацией на Украине.

Марина Совина
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