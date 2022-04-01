США подсчитали дефицит нефти в мире

Госдеп подсчитал, что дефицит нефти в мире составляет около двух млн баррелей в день

Госдепартамент США подсчитал объем дефицита на мировом рынке нефти. По словам старшего советника по энергетической безопасности Эймоса Хокстина, которого цитирует ТАСС, нехватка нефти составляет около двух миллионов баррелей в день.

«Это вызвано перебоями с поставками российской нефти», — отметил Хокстин.

По его словам, частично дефицит удается ликвидировать за счет разморозки стратегического резерва, о которой было объявлено 31 марта. Вашингтон собирается выбрасывать на рынок около миллиона баррелей нефти ежедневно.

Также стало известно, что около 30 стран согласились нарастить предложение на мировом рынке нефти, чтобы стабилизировать ситуацию на нем. В начале марта США ввели запрет на импорт нефти из России в рамках санкций из-за спецоперации на Украине. На тот момент доля российской нефти в американском импорте составляла восемь процентов.

