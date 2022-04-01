Раскрыты подробности аварии с перевернувшимся с детьми автобусом в Карелии

В результате аварии с перевернувшимся автобусом в Карелии семь детей получили травмы

В результате аварии с автобусом, перевернувшимся в Карелии, семь детей из команды по вольной борьбе из Северодвинска получили травмы, еще четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

«Семь детей получили травматические повреждения - ушибы и ссадины, их осмотрят врачи Медвежьегорской ЦРБ. В эту же больницу направлены еще четверо детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Им проведут обследование, в том числе компьютерную томографию, чтобы определить дальнейшую тактику», — сообщают власти Поморья.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская отметила, что возраст спортсменов — от девяти до четырнадцати лет.

Накануне сообщалось, что в Пудожском районе Карелии автобус, в котором находились 20 детей, попал в аварию. «ДТП произошло в трех километрах от города Пудож в сторону Каргополя. В автобусе находились 20 детей, двое сопровождающих и водитель», — отметил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Дорога в месте аварии, по предварительным данным, находится в удовлетворительном состоянии, добавил он.