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Раскрыты подробности аварии с перевернувшимся с детьми автобусом в Карелии

В результате аварии с перевернувшимся автобусом в Карелии семь детей получили травмы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В результате аварии с автобусом, перевернувшимся в Карелии, семь детей из команды по вольной борьбе из Северодвинска получили травмы, еще четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

«Семь детей получили травматические повреждения - ушибы и ссадины, их осмотрят врачи Медвежьегорской ЦРБ. В эту же больницу направлены еще четверо детей, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Им проведут обследование, в том числе компьютерную томографию, чтобы определить дальнейшую тактику», — сообщают власти Поморья.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская отметила, что возраст спортсменов — от девяти до четырнадцати лет.

Накануне сообщалось, что в Пудожском районе Карелии автобус, в котором находились 20 детей, попал в аварию. «ДТП произошло в трех километрах от города Пудож в сторону Каргополя. В автобусе находились 20 детей, двое сопровождающих и водитель», — отметил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Дорога в месте аварии, по предварительным данным, находится в удовлетворительном состоянии, добавил он.

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Марина Совина
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