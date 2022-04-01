Российский регион столкнулся с подорожанием угля из-за Азии

«РусГидро» пожаловался в правительство на подорожание угля для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии

Холдинг «РусГидро» пожаловался в правительство на подорожание угля для Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, пишет «Коммерсантъ». В компании уточнили, что с 2020 года средневзвешенный рост цены угля для теплоэлектростанций превысил 200 процентов, а для якутской ГРЭС — 469 процентов.

Поставки топлива для ГРЭС осложнены, что связано в том числе с землетрясением, которое произошло в регионе в феврале: тогда горно-обогатительный комплекс «Денисовский» сократил добычу и отказался от отгрузки угля для станции как минимум до середины апреля. В конце зимы «РусГидро» открыло тендер на закупку угля для станции, но на него никто не пришел.

В компании заметили, что сейчас производители ориентированы на поставки на экспорт — высокодоходные с учетом курса рубля. Министерство энергетики России подтвердило, что проблемы и рост цен связаны с февральским землетрясением и ажиотажным спросом на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В «РусГидро» предлагают поддержать рынок угля с помощью госрегулирования — «по аналогии с уже действующим регулированием поставок ряда видов продукции, например, зерна или удобрений». Однако в угольной отрасли, по словам источников издания, считают такие меры крайне нежелательными из-за риска дефицита.

В Минэнерго заявили, что недостаточные запасы угля могут негативно повлиять на надежную работу объектов. Ведомство уже

ведет работу по использованию дополнительных резервов угля для ГРЭС и рекомендовало властям региона обратиться в территориальные органы Федеральной антимонопольной службы — чтобы выяснить, допускали ли региональные поставщики угля «злоупотребление монопольным положением». В ФАС, в свою очередь, намерены направить угольным предприятиям запросы по поводу стоимости продукции.