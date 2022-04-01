Положенец предстанет перед судом за участие в запрещенном в России движении АУЕ

Прокуратура отдала в суд дело положенца из Ногинска об участии в запрещенном движении АУЕ

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жителя Ногинска, обвиняемого в экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы направлены в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяется участие в запрещенном в России движении «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Перед судом предстанет 35-летний положенец, известный в криминальных кругах как Армян, который в настоящее время отбывает наказание за кражу, уточнил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, обвиняемый следил за соблюдением установленного жизненного уклада в местах лишения свободы. Следствием были проведены обыски в камерах СИЗО, изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни и поведения приверженцев АУЕ. Допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки, добавила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.