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Руководителя федерации кудо по ДФО заподозрили в руководстве вооруженной бандой

Руководитель федерации кудо по ДФО Ясин арестован по подозрению в руководстве бандой

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Руководитель федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александр Ясин арестован по подозрению в руководстве ОПГ. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным УФСБ по Приморскому краю, Ясин возглавлял банду «Трифонские», нападавшую на граждан в Приморье. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм». Собеседник агентства отметил, что Ясин может быть причастен к разделу сферы влияния на популярном во Владивостоке Спортивном рынке.

У Ясина черный пояс по кудо, третий дан. Он обладает рядом наград и грамот, включая диплом от начальника Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

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Марина Совина
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