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Британцы потребовали ухода российских олигархов из элитного поселка в Суррее

Британцы потребовали ухода российских олигархов из поселка Сент–Джорджс–Хилл в Суррее

Фото: Unsplash

Британцы потребовали, чтобы российские олигархи ушли из элитного поселка Сент–Джорджс–Хилл в Уэйбридже, графство Суррей, именуемого «британским Беверли-Хиллз», сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе более 150 жителей Уэйбриджа собрались возле закрытого поселка и потребовали, чтобы бизнесмены немедленно покинули свои дома и ушли. По данным издания, в настоящее время в Сент–Джорджс–Хилл проживают по меньшей мере 100 российских олигархов, один из которых — миллиардер Олег Дерипаска.

Акция протеста стала второй за последние две недели, по меньшей мере 300 человек приняли участие в первой демонстрации.

Сент-Джордж-Хилл занимает площадь в 390 гектаров, общая стоимость недвижимости оценивается в 3 миллиарда фунтов стерлингов (328 миллиардов рублей). Ранее там проживали актриса Кейт Уинслет, певец Том Джонс и участники группы The Beatles Джон Леннон и Пол Маккартни. Однако за последние два десятилетия более четверти из 430 особняков были куплены российскими олигархами.

Ранее стало известно, что суммарное состояние богатейших российских бизнесменов снизилось с начала года на 50,1 миллиарда долларов. Больше всех (в четыре раза) обеднел совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его капитал уменьшился на 17,4 миллиарда долларов.

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Алина Гончарова
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