American Conservative: страны Ближнего Востока «предали» США и предпочли им Россию

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и другие страны Ближнего Востока фактически «предали» США, хотя в Белом доме их считали своими друзьями. Они оказались ненадежными партнерами для американцев, как показывают события, последовавшие за российской спецоперацией на Украине. Об этом рассказал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в колонке для The American Conservative.

Бендоу напомнил, что лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от телефонных переговоров с американским президентом Джо Байденом, когда тот собирался «обратиться за помощью в противостоянии российско-украинской войне». По мнению колумниста, партнеры Вашингтона на Ближнем Востоке считают, что могут взять независимый курс и перестать ориентироваться на мнение американцев.

Бендоу также полагает, что страны региона фактически предпочли США Россию. Он напомнил, что Ирак проголосовал против резолюции ООН, осуждающей действия России на Украине, а Турция продолжает сотрудничать с российскими властями и отказывается ввести против них санкции.

«Они с жадностью выжмут из США все досуха, но идти на встречные жертвы не желают. Даже палец о палец не ударят», — полагает автор, описывая и другие случаи, когда ближневосточные страны «предавали» американцев: речь идет в том числе о ядерной сделке с Ираном и ряде конфликтов в странах региона.

