Проект по воссозданию башкирского костюма выиграл президентский грант

Проект Millihasite по воссозданию башкирского костюма полуит президентский грант

Этно-проект объединения Millihasite из Республики Татарстан «Народная сокровищница — Milli», посвященный воссозданию башкирского костюма, получит грант президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает «Башинформ».

«Это наш первый грант, который мы взяли. В последнее время пробудившееся внимание населения к своему культурному наследию, воссоздание старинных праздников и обрядов, интерес к фольклору вызвали необходимость восстановления традиций, связанных с народным костюмом», — заявил глава Millihasite Ильдар Гатауллин.

По его словам, к реализации проекта будут привлечены «высококвалифицированные специалисты, которые смогут передать искусство изготовления национальной одежды башкир». «Реализация данного проекта даст мощный импульс для дальнейшего развития и сохранения народных традиций», — добавил Гатауллин

Размер гранта составит 483,8 тысячи рублей, также будет осуществлено софинансирование проекта в размере 610,1 тысячи рублей.