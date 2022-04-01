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Нападение россиян на приехавших разнимать драку полицейских попало на видео

В Ингушетии стрельба полицейского из-за нападения толпы россиян попала на видео

В Ингушетии нападение толпы россиян на экипаж полицейских, приехавших разнимать драку, попало на видео. Ролик в пятницу, 1 апреля, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как толпа мужчин атакует полицейских. В какой-то момент один из нападавших выхватил у сотрудника автомат, однако открыть огонь ему не позволили другие мужчины. Одному из сотрудников пришлось достать пистолет и выстрелить в воздух, чтобы отогнать толпу.

Инцидент произошел на улице Мальсагова в Магасе, где собрались две группы мужчин, планировавших устроить драку. Появление полицейских вызвало у них агрессивное поведение. В результате сержанту полиции пришлось обратиться в больницу. Ведется розыск подозреваемых.

Владимир Седов
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