В Кабардино-Балкарии выберут лучшие сувениры к 100-летию республики

В Кабардино-Балкарии объявили конкурс на лучший сувенир к 100-летию республики

Власти Кабардино-Балкарии объявили конкурс на лучший сувенир к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Минкультуры региона.

«Все желающие в Кабардино-Балкарии смогут принять участие в конкурсе "Сувенир Кабардино-Балкарии 2022", который будет проходить до 1 июня. Он приурочен к 100-летию нашей республики, который мы празднуем в сентябре, но мероприятия проводят весь год», — пояснили в ведомстве.

Как отмечается, желающие смогут принять участие в конкурсе в таких номинациях, как изделие декоративно-прикладного искусства, гастрономический сувенир, сувенир события, туристический сувенир и подарочная упаковка. Работы, которые выберут в качестве лучших, представят на выставке в Центре народных промыслов и ремесел в Нальчике.

Кроме того, победители получат денежные призы в размере от 20 до 30 тысяч рублей и памятные дипломы.