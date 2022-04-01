В Петербурге задержали похищавших у мужчин деньги на свиданиях аферисток

МВД задержало похищавшей у мужчин деньги на свиданиях участников группы в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД пресекли деятельность группы аферистов, которые организовывали мужчинам свидания в несуществующих ресторанах и похищали их деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девушки списывались с состоятельными мужчинами на популярных сайтах знакомств. Беседы заканчивались встречами, на которые мошенницы приезжали под видом состоятельных наследниц родителей.

Аферистки предлагали новым знакомым зайти в элитный ресторан, который фактически являлся его имитацией. Преступники снимали нежилые помещения на Набережной канала Грибоедова и на 4-й Советской улице. Здания оформляли как элитные рестораны с барными стойками, столиками и фасадными вывесками, но никакие услуги там не оказывались.

Обычно юная мошенница заказывала шампанское, лангустов и крабов, а заказ оплачивал ее спутник. Пока пара ждала деликатесы, девушке якобы звонил ее отец и просил срочно приехать домой. Ухажеру предлагалось перенести встречу на более позднее время. Девушка забирала с собой заказ, упакованный лжеофициантом, и исчезала, блокируя номер мужчины.

Сумма счета в «ресторане» варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей. Эти деньги соучастники похищали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны десять человек, в том числе несовершеннолетние девушки. Поиск других возможных участников преступной схемы продолжается.

По данным МВД, у аферистов существовало четкое распределение ролей. В группе были лидеры, администраторы, которые контролировали безопасность свиданий в псевдоресторанах, несколько менеджеров и переписчики, которые вели аккаунты на сайте знакомств и искали клиентов.

Также в схеме были задействованы водители, которые подвозили девушек к месту встречи на автомобилях премиум-класса.

Свою деятельность мошенники вели около 2,5 лет. На уловки аферистов попадались до 25 клиентов в день. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).