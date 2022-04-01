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В Стерлитамаке благоустроят набережную реки Ашкадар

Набережная реки Ашкадар в Стерлитамаке будет благоустроена по проекту «Соляная пристань»

Изображение: irgrb.ru

Набережная реки Ашкадар в Стерлитамаке, Республика Башкортостан, будет благоустроена в рамках проекта «Соляная пристань». Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.

Отмечается, что «Соляная пристань» стал лауреатом Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. На набережной появятся лестница-амфитеатр, плавучая пристань, видовая площадка, прогулочная зона, спортивная и детская площадки, а также кафе.

Помимо благоустройства набережной проект предполагает облагораживание парка имени Кирова и территории вокруг кинотеатра «Салават».

Проект получил название «Соляная пристань» в честь старого названия пристани, основанной на реке Ашкадар в 1760-х.

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Евгений Шульгин
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