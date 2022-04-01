VK Музыка запустит новый алгоритм рекомендаций музыкальных треков

VK Музыка запускает новый алгоритм рекомендаций, подстраивающийся под слушателя

Музыкальный сервис VK Музыка запускает новый алгоритм рекомендаций, который будет подстраиваться под слушателя и находить больше музыкальных треков, которые могут его заинтересовать. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

«Разработанный нами алгоритм машинного обучения показывает процент совпадения по интересу, помогая слушателям выбрать релевантный плейлист, а авторам плейлистов — расширять свою аудиторию», — рассказал директор по музыкальным сервисам VK Андрей Законов.

Анализируя предпочтения пользователей, алгоритм формирует индивидуальную подборку «Слушайте друг друга», в которой собраны композиции от людей и сообществ с похожими музыкальными предпочтениями. Отмечается, что каталог сервиса уже объединяет более 100 миллионов плейлистов, созданных клиентами и музыкальными кураторами.

В пресс-службе указали, что персональная подборка обновляется ежедневно благодаря тому, что сервис постоянно анализирует последние прослушанные композиции, отслеживает появление новой музыки и плейлистов сообществ, друзей и других пользователей сервиса, распознает совпадения по жанрам и артистам, а также учитывает множество других факторов.

Информируя пользователей о появлении нового подхода к поиску музыки, сервис запустил специальную рекламную кампанию, которая включает в себя ТВ-ролики, наружную рекламу и digital-креативы.

VK Музыка — стриминговый сервис, объединяющий музыкальную платформу ВКонтакте и отдельное приложение для прослушивания музыки VK Музыка.

Ранее сообщалось, что стоимость акций компании VK выросла более чем на 70 процентов, достигнув отметки в 510 рублей.