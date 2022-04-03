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Назван способ удалить личные данные из интернета

Юрист Журавлев призвал удалять личные данные из сети через операторов поисковых систем

Фото: Pixabay

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев заявил, что россияне размещают все больше личных данных в сеть с развитием технологий. Это создает риск утечки и кражи информации, передает агентство «Прайм».

Журавлев назвал способ удалить личные данные из интернета и посоветовал обращаться с этой просьбой напрямую к владельцам сайта, если информация содержится на нем. Он также порекомендовал связаться с операторами поисковых систем и потребовать у них изъять из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно опубликованы сведения.

«Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях — если у авторов контента не было злого умысла — это действительно может помочь», — призвал юрист.

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Если удалить данные мирным путем не получилось, то необходимо обратиться в Роскомнадзор. Кроме того, следует направить соответствующую жалобу органы прокурорского надзора, которые, возможно, проведут проверку по факту нарушения законодательства.

«Если же ваши персональные данные были получены путем взлома электронной почты, аккаунта в социальных сетях —это уголовное преступление, расследованием которого должен заниматься Следственный комитет. Речь идет, в первую очередь, о преступлениях, предусмотренных статьями 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") и 138 ("Нарушение тайны переписки") УК РФ», — заключил правовед.

1 апреля стало известно, что в Госдуме рассмотрят закон об усилении защиты личных данных. Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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Марина Совина
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