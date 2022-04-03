Посол России дал «четкий и ясный» ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Посол России в Турции Ерхов дал «четкий и ясный» ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Посол России в Турции Алексей Ерхов, говоря о принадлежности Крыма, дал четкий и ясный ответ, заявив, что, это то же самое, что спросить у турка, чей Хатай. Такее мнение он выразил в статье для газеты Aydınlık, передает РИА Новости.

По его словам, один украинский тележурналист любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса о принадлежности Крыма. «Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить сейчас какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с "янычарской пощечиной"», — задался он вопросом.

Посол отметил, что, если спросить в России, чей Крым – ответ будет четкий и ясный. «Конечно, были у нас какие-то люди, сомневавшиеся в российской принадлежности полуострова, но большинство из них сейчас куда-то уехало. Вроде, говорят, в Англию», — заметил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.