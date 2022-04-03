Россиянка отдохнула в Крыму и назвала способы осадить мошенников

Отдохнувшая в Крыму россиянка рассказала о «диких масштабах» обмана туристов

Побывавшая в Крыму россиянка предупредила о самых распространенных схемах обмана туристов и назвала способы осадить мошенников. Советы девушки публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, ситуация с обманом отдыхающих на полуострове приобрела «дикие масштабы». Она рассказала, что чаще всего от злоумышленников страдают пенсионеры, молодежь и туристы с детьми.

Самым популярным видом мошенничества она назвала «развод» в такси. Например, при подаче машины водители называют одну сумму, но по приезде она может вырасти в несколько раз.

Также таксисты могут требовать деньги даже при заранее оплаченном трансфере. «У нас был такой случай. Водитель просто отказался отдавать нам наши чемоданы, пока мы не заплатим! Хорошо, что нам помог от него отделаться охранник нашего отеля», — рассказала автор.

Кроме того, часто путешественники становятся жертвой обмана в ресторанах. Чтобы избежать этого, туристка порекомендовала всегда просить кассовый чек и сверять по нему стоимость блюд с меню. «Кстати, любой вопрос очень быстро решается звонком на горячую линию МВД Крыма, звонок с мобильного: 128 или 8 (800) 733-33-38», — добавила россиянка.

Ранее в марте авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о всплеске мошенничества при покупке авиабилетов на сайте перевозчика. Специалисты заметили, что фейковые интернет-сайты по бронированию авиабилетов копируют дизайн официального портала «Аэрофлот».