Мусульмане назвали запрет УПЦ МП переходящим границы

Координационный центр мусульман Северного Кавказа выступил против запрета деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Украины.

«Приходится констатировать, что нацистская власть Украины в очередной раз доказывает правильность решения Владимира Путина о начале специальной военной операции с целью денацификации и демилитаризации Украины. Нацисты теперь открыто покушаются на свободу вероисповедания. Открыто начали требовать запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата, и это несмотря на то, что центр управления Украинской Православной Церкви находится в Киеве», — отмечается в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что запрет нарушает всякие границы.

«Мы знаем, что это не первые подобные инициативы, грубо нарушающие право на свободу совести и вероисповедания на Украине. На местах уже известны случаи, когда сторонники церковного раскола выгоняют священнослужителей из храма прямо во время литургии, как произошло 27 марта 2022 года в Покровском храме города Смела Черкасской области. Однако новая инициатива переходит всякие границы. Уверены, что на территории Украины ущемляются права не только православных. Это участь всех религий при нынешней нацисткой власти Украины. Нацисты уже использовали синагогу как склад хранения оружия — специально, чтобы в случае российского удара по нему погнать волну возмущения среди еврейских религиозных организаций. Месть украинских нацистов может постигнуть и мусульман, только потому что они родились в России», — отмечается в сообщении.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа подчеркнул недопустимость использования религиозного фактора и решительно осудил попытки лишить Украинскую Православную Церковь легального статуса.

