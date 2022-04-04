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Названо будущее мировой экономики

Глава JPMorgan Даймон рассказал о предопределяющих будущее мировой экономики событиях
Джеймс Даймон

Джеймс Даймон. Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Джейми Даймон в ежегодном письме акционерам назвал приблизительное будущее экономики США в обозримой перспективе и основные угрозы, с которыми может столкнуться страна. Выдержки из его обращения к инвесторам приводит CNBC.

По мнению Даймона, в течение нескольких ближайших десятилетий мир и, в частности, США столкнутся с последствиями трех главных событий последних месяцев и лет: восстановления экономики от пандемии коронавируса, высокой инфляции и необходимости переходить к жесткой денежно-кредитной политике, а также вооруженного конфликта на Украине. К долгосрочным результатам последнего финансист относит введенные в отношении России санкции, которые неизбежно ударят и по западным странам.

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Именно эти три фактора, по мнению Даймона, в наибольшей степени определят будущее мировой и американской экономик. Более того, их сочетание может усилить суммарный эффект и усугубить негативное влияние. Также Даймон призвал готовиться к наиболее худшим из возможных последствий, несмотря на то, что надежда на «мирное разрешение» всех перечисленных катаклизмов сохраняется.

Послание Даймона уже широко обсуждается в финансовых кругах США из-за большого веса JPMorgan и репутации его главы. При этом его тон контрастирует с предыдущими выступлениями топ-менеджера, в которых он выражал уверенность, что США, несмотря на все имеющиеся проблемы, находятся в середине экономического бума, который может легко распространиться и на 2023 год.

Теперь же Даймон уверен, что происходящее на Украине может коренным образом изменить мировую экономику. В частности, уже сейчас происходят радикальные перемены в международной торговле (по мере того, как основные игроки перезаключают торговые союзы) и на многих рынках.

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Платон Щукин
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