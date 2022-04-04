Премьер Венгрии внес Зеленского в список своих противников

Премьер-министр Венгрии Орбан внес Зеленского в список противников своей партии «Фидес»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. Об этом политик заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 3 апреля, передают «Известия».

«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — рассказал глава венгерского правительства. Помимо украинского президента, он причислил к своим противникам ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза (ЕС) и международные СМИ.

О победе партии Орбана на выборах в Национальное собрание страны стало известно ранее 4 апреля. По результатам обработки 77,55 процента бюллетеней, правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) лидировал, набрав почти 68 процентов голосов.