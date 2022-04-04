Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Премьер Венгрии внес Зеленского в список своих противников

Премьер-министр Венгрии Орбан внес Зеленского в список противников своей партии «Фидес»
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. Об этом политик заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 3 апреля, передают «Известия».

«Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — рассказал глава венгерского правительства. Помимо украинского президента, он причислил к своим противникам ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза (ЕС) и международные СМИ.

О победе партии Орбана на выборах в Национальное собрание страны стало известно ранее 4 апреля. По результатам обработки 77,55 процента бюллетеней, правящий альянс «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) лидировал, набрав почти 68 процентов голосов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Макрон допустил введение новых санкций против России из-за Бучи
Скаты оказались способны считать
МВД раскрыло ограбление банка в Ростовской области
Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в ПСЖ
Пассажирский автобус упал с моста в Подмосковье
Глава МИД Грузии ушел в отставку
Премьер Венгрии внес Зеленского в список своих противников
Минобороны показало боевую работу российских Су-35 на Украине
В НМ ДНР предупредили о возможном повторении событий в Буче на Украине
Российские компании оказались под угрозой дефолта из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.