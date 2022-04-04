Над Курилами заметили гигантские линзовидные облака
Жительница Курильска сняла на видео линзовидные облака
Жительница Курильска сняла на видео гигантские линзовидные облака, нависшие над городом. Кадры опубликовало astv.ru.
Как отмечает телеканал, линзовидные облака часто показываются в небе над Курильском, но в таком количестве островитянка увидела их первый раз.
«Облака стояли весь день, практически не двигались. Опубликовала снимки в соцсетях, а в комментариях ответила женщина, которая раньше жила на Курилах. Сказала, что, значит, весна придет не скоро. Видимо, такая примета есть», — рассказала местная жительница.
Линзовидные облака формируются гребнях воздушных волн между слоями. Их отличительная особенность — неподвижное положение.