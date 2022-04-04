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Предсказан рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

РБК: экономисты предсказывают рекордный профицит счета текущих операций России

Фото: Globallookpress.com

В этом году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум на фоне западных санкций (в 2021 году показатель достиг рекордных 122 миллиардов долларов), пишет РБК со ссылкой на экономистов.

Они предсказывают, что положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200-300 миллиардов долларов. Приток денег из-за рубежа в Россию связан в основном с увеличением стоимостного объема экспорта российских энергоносителей. Кроме того, по прогнозам, будет снижение товарного импорта в Россию примерно на 50 процентов.

По оценкам банка Goldman Sachs, импорт в этом году рухнет на 20 процентов, а положительное сальдо платежного баланса составит 205 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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