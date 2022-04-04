Предсказан рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

РБК: экономисты предсказывают рекордный профицит счета текущих операций России

В этом году профицит счета текущих операций России может показать новый исторический максимум на фоне западных санкций (в 2021 году показатель достиг рекордных 122 миллиардов долларов), пишет РБК со ссылкой на экономистов.

Они предсказывают, что положительное сальдо (превышение экспорта над импортом) текущего счета может достичь 200-300 миллиардов долларов. Приток денег из-за рубежа в Россию связан в основном с увеличением стоимостного объема экспорта российских энергоносителей. Кроме того, по прогнозам, будет снижение товарного импорта в Россию примерно на 50 процентов.

По оценкам банка Goldman Sachs, импорт в этом году рухнет на 20 процентов, а положительное сальдо платежного баланса составит 205 миллиардов долларов.

По итогам года Россия может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте нефти и газа (на треть больше, чем в 2021 году), прогнозирует издание Bloomberg. Ситуация может кардинально измениться, если будет введено эмбарго на продажи энергоресурсов из России.