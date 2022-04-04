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В Магасе высадили более 200 саженцев ясеня

В Магасе прошла акция «Сад памяти», волонтеры высадили более 200 саженцев ясеня

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Республики Ингушетия

В ингушском Магасе в рамках международной акции «Сад памяти» высадили более 200 саженцев ясеня. Об этом сообщает ТАСС.

Высадкой деревьев занимались студенты-волонтеры, прошедшие специальный инструктаж, рассказал в Минприроды республики.

Акцию провели в формате соревнований. Победила команда «Российский студенческий отряд», которая качественно и с соблюдением всех требований посадила саженцы.

Победители получили специальные призы и сертификаты участников. ⁣Планируется провести еще пять подобных мероприятий.

Акция «Сад памяти» проводится в третий раз, за это время памятные сады появились во всех 85 регионах России и более чем в 50 странах, в том числе в КНР, ФРГ, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане.

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Варвара Кошечкина
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