Россиянка отдохнула на Шри-Ланке и рассказала о жилье за 400 рублей в день

Российская туристка показала на видео номер на Шри-Ланке за 400 рублей в день

Российская туристка, которая отправилась на отдых на Шри-Ланку, рассказала о том, как выглядело ее жилье на острове за пять долларов в день (около 400 рублей). Своим опытом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка показала на видео свой номер, в котором находилось три окна, большая двуспальная кровать с сеткой-балдахином от насекомых, вентилятор и небольшая полка для вещей. Также в комнате присутствовал туалетный столик с зеркалом.

Кроме того, в номере россиянки была просторная ванная комната — с туалетом, душем и раковиной с зеркалом. «Чувствуется, что тут недавно был ремонт», — прокомментировала обстановку в уборной путешественница.

Комната девушки выходила окнами на сад. Перед входом в номер была оборудована обеденная зона со столом и стульями, а также стояли три кресла с журнальным столиком.

Ранее в марте эта же россиянка раскрыла особенности долгосрочного отдыха на Шри-Ланке и поделилась собственными тратами на острове. По словам девушки, жизнь на курорте обходится ей гораздо дешевле, чем в Крыму. Например, «приличный» номер можно снять за две-три тысячи рублей в сутки.