Китай призвал установить причины произошедшего в Буче

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал установить причины произошедшего в Буче

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР шокированы произошедшим в Буче, и призвал установить причины трагедии. Цитату приводит ТАСС.

«Сообщения и кадры погибших гражданских лиц в Буче потрясают. Конкретные причины произошедшего должны быть установлены. Любые обвинения должны опираться на факты, прежде чем будут делаться выводы. Стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений», — подчеркнул он.

По мнению китайской стороны, международное сообщество должно соблюдать международное гуманитарное право на Украине и «не политизировать эти вопросы».

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России ранее также назвало обвинения Украины провокацией.