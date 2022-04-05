Постпред России при ООН заявил о несостыковках в заявлениях Украины по Буче

Постпред России при ООН Небензя: в версии Украины о произошедшем в Буче есть несостыковки

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал данные украинских властей о массовом убийстве в Буче и заявил, что в такую версию «могут верить только дилетанты». Цитату приводит РИА Новости.

«Повестись на этот фейк могут либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры, которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот», — заявил он. Небензя также рассказал о несостыковках в версии украинских властей о произошедшем в Буче. «Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным The New York Times, вообще с 20 марта», — указал он.

По мнению постпреда России, есть «сотни, если не тысячи видеосвидетельств людей, готовых дать показания о жестокостях украинских националистов».

3 апреля украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах российскими военными мирных жителей, якобы случившихся в городе Буча под Киевом. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него Вооруженных сил России. Министерство обороны России ранее также назвало обвинения Украины провокацией.