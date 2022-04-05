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Антонов ответил на заявления США о «военных преступлениях» России

Посол Антонов назвал заявления США о «военных преступлениях» России голословными
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на заявления США о «военных преступлениях» РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Антонов назвал данные обвинения голословными. По его словам, это часть скоординированных усилий западных государств по демонизации российских военных. «В контролируемых российскими Вооруженными силами районах Украины наращивается гуманитарная помощь. Для обеспечения нужд гражданского населения направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости», — сказал он.

По его словам, Москва гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан.

Антонов также отметил, что «провокация» в украинском городе Буча является «верхом лжи и цинизма». «В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных», — заявил он.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию об убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян. России назвали эти кадры фейковыми, обратив внимание, что тела на снятых кадрах шевелились.

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Марина Совина
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