Авито запустил масштабную рекламную кампанию по всей стране

Самая массовая платформа для коммерции в России Авито запустила рекламную кампанию

Самая массовая платформа для коммерции в России Авито запустила масштабную рекламную кампанию. Она охватывает всю Россию — от Калининграда до Владивостока и задействует различные медиа-каналы: ТВ и наружная реклама, диджитал размещения на ключевых OLV и дисплейных форматах с фокусом на имиджевые креативы.

В рамках рекламной кампании Авито также создал видеоролик с рассказом про основные возможности платформы. С его помощью компания напоминает свои пользователям — как представителям бизнеса, так и тем, кто размещает частные объявления, что несмотря на меняющийся контекст и экономику — Авито здесь и ждет всех, кому может быть полезен.

Помимо ТВ и диджитал, ролик можно увидеть на наружной рекламе — на более чем 300 поверхностях в Москве и более 200 поверхностей в Санкт-Петербурге (DOOH, включая медиафасады и сити-форматы) — в общей сложности ролик будет показан 150 миллионов раз. Кампания на национальном ТВ общим объемом в 855 минут охватит более 78 процентов аудитории возрастной категории от 18 до 55 лет. К созданию проекта было привлечено креативное агентство DDB Russia.

«Для меня это даже не рекламная кампания. Это возможность сказать десяткам миллионов наших пользователей, что они могут быть уверены в Авито. Особенно сейчас, когда уверенность в чем-то хорошем нам всем так нужна. Авито здесь, мы никуда не собираемся уходить. Более того, мы видим, что стали нужнее жителям России. Столько аудитории, столько спроса, столько предложения на нашей платформе не было еще никогда, — рассказал коммерческий директор Авито Игорь Макаров. — Мы видим возможность помочь бизнесам найти новые каналы продаж. Помочь людям купить нужное или продать лишнее, сдать или снять жилье, найти работу. Сейчас наша задача как никогда совпадает с предназначением бренда Авито: “Помочь каждому сделать его жизнь и жизнь людей вокруг лучше”. Мы стараемся».

Кампания направлена на всех пользователей Авито в поддержку пяти бизнес вертикалей: Товары, Услуги, Работа, Авто и Недвижимость. C помощью мини-зарисовок из жизни героев ролика Авито напоминает пользователям, что платформа позволяет решать повседневные задачи и закрывать важные вопросы в любые времена: вне зависимости от внешних факторов здесь можно продавать и покупать — товары, машины, квартиры, заказывать услуги, сдавать и снимать жилье, находить работу и сотрудников.

В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping. Количество активных объявлений сегодня на Авито – более 94 миллионов, а ежедневная аудитория платформы составляет 22 миллиона человек, что почти на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Каждую секунду на Авито совершается порядка 9 сделок, 40 процентов составил рост заказов в Авито Доставке с начала марта.