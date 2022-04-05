Российским судам запретили заходить в порты Европы

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза

Евросоюз запретит российским судам заходить в порты стран-членов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

Такая мера содержится в пятом санкционном пакете ЕС из-за ситуации на Украине, где с 24 февраля по указу президента Владимира Путина проводится спецоперация.

Запрет касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Кроме того, ограничения коснутся российских и белорусских операторов автотранспорта.

Также в пятый пакет санкций вошли запрет на любые операции с «четырьмя ключевыми российскими банками», запрет на импорт угля из России, на экспорт полупроводников, машин и оборудования, на участие российских компаний в госзакупках ЕС.