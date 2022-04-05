Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российским судам запретили заходить в порты Европы

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Cristian Cristel / XinHua / Globallookpress.com

Евросоюз запретит российским судам заходить в порты стран-членов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует ТАСС.

Такая мера содержится в пятом санкционном пакете ЕС из-за ситуации на Украине, где с 24 февраля по указу президента Владимира Путина проводится спецоперация.

Запрет касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Кроме того, ограничения коснутся российских и белорусских операторов автотранспорта.

Также в пятый пакет санкций вошли запрет на любые операции с «четырьмя ключевыми российскими банками», запрет на импорт угля из России, на экспорт полупроводников, машин и оборудования, на участие российских компаний в госзакупках ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на призывы национализировать активы России на Западе
Россиянин выпал с 18-го этажа после БДСМ-свидания
Госдума разработала проект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ
Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом
Финский «Йокерит» покинул КХЛ
Женщина клонировала умершую собаку и получила три копии своего питомца
Словения решила сократить число сотрудников посольства России
Пятерых россиян задержали за махинации с маткапиталом на 250 миллионов рублей
Из поиска Google пропал сайт Минобороны России
Сотрудников миссии России при ЕС объявили персонами нон грата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.