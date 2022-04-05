Коммерческий банк Кыргызстана выдаст россиянам международные карты

Ъ: коммерческий банк Кыргызстана готов выдавать россиянам работающие за рубежом карты Visa

Представительство Коммерческого банка Кыргызстана предложило выдавать россиянам международные карты Visa без выезда за пределы страны. Получить международную карту можно в офисе в Москве за 17,5 тысяч рублей, пишет «Коммерасантъ» со ссылкой на сотрудников представительства.

Так, гражданин России может обратиться в офис Коммерческого банка в Москве, имея с собой нотариальную доверенность на представление интересов в банке, открытие счетов и получение карт на определенного гражданина Киргизии. Далее представительство передаст данные в банк Кыргызстана, откроет виртуальную карту Visa Gold и доставит именную пластиковую карту в течение пяти дней.

После активации карты 5,5 тысяч рублей и 12 тысяч рублей за годовое обслуживание необходимо перевести на карту по номеру телефона через Сбербанк, «Тинькофф» или «Киви».

По мнению юристов, схема сопряжена с рисками для граждан, несмотря на то, что легализация подобной операции не требуется, согласно Гаагской конвенции. Открытие счета «может быть расценено как осуществление банковской деятельности», уточняется в материале.

Ранее в марте туроператоры анонсировали путевки в Узбекистан ради оформления банковских карт платежных систем Visa и Mastercard, которые будут работать за границей. Цены на такие туры начинаются от 23 тысяч рублей с человека, в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка.