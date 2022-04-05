Следователи вменили бывшему губернатору Белозерцеву новый эпизод взятки

СКР завершил расследование дела обвиняемого в коррупции экс-губернатора Белозерцева

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему вменили новый эпизод получения взятки на сумму в четыре миллиона рублей, переданную, как считает следствие, владельцем фармхолдингов «Биотэк» Борисом Шпигелем и его супругой. Таким образом, Белозерцев обвиняется в двух эпизодах получения наличных, первый — касается получения от бизнесмена 20 миллионов рублей.

Кроме того, следствие посчитало, что губернатор получил от Шпигеля автомобиль Mercedes-Benz не в качестве взятки, а как «услугу неимущественного характера». В связи с этим была снижена сумма подношения с пяти миллионов рублей до 166 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2020 году супруги Шпигель также подарили Белозерцеву часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей. Деньги и подношения, считают в СКР, предназначались губернатору за покровительство фармбизнесу. Также по делу проходят в качестве посредников четыре фигуранта.

Никто из них вины не признают. Расследование дела заняло год, оно составляет 140 томов, большая часть которых — распечатка телефонных переговоров и документы о движении денег по счетам.

Также Белозерцева обвиняют в незаконном хранении в подсобке служебного кабинета пистолета Макарова, пригодного к стрельбе, и 96 патронов к нему. Следователю не удалось выяснить происхождение оружия: у него спилен номер и на нем нет отпечатков пальцев или биологических следов Белозерцева, также как и на пакете, в котором хранился пистолет и патроны.

Защита настаивает, что экс-губернатор сначала в состоянии стресса оговорил себя, признав получение взятки в 20 миллионов рублей, позже Белозерцев заявил, что в переданном ему пакете была антикварная Библия.

